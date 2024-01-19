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Через божевільних керівників РФ світ чує, що попереду буде більше воєн – Зеленський

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 січня 2024, 20:02
Через божевільних керівників РФ світ чує, що попереду буде більше воєн – Зеленський
Зеленський. скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що через дії божевільних російських керівників світ все частіше чує про можливі майбутні війни.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Зараз через божевілля російських керівників для кожної нації світу – період невизначеності й небезпеки.

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Все частіше світ чує та переконується, що попереду може бути ще більше воєн. Але ми маємо силу, щоб це зупинити.

Ми маємо силу захистити нормальне життя. Світ має цю силу. І вона має спрацювати зараз – має зупинити Росію.

Я вдячний усім, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає Україну, хто працює заради України й хто памʼятає: головне завдання – дати нашій державі всі можливості, щоб вигнати окупантів. Обовʼязково це зробимо".

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Теми: Зеленськийвійна
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