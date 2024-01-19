Через божевільних керівників РФ світ чує, що попереду буде більше воєн – Зеленський
П'ятниця, 19 січня 2024, 20:02
Президент Володимир Зеленський заявив, що через дії божевільних російських керівників світ все частіше чує про можливі майбутні війни.
Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Зараз через божевілля російських керівників для кожної нації світу – період невизначеності й небезпеки.
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Все частіше світ чує та переконується, що попереду може бути ще більше воєн. Але ми маємо силу, щоб це зупинити.
Ми маємо силу захистити нормальне життя. Світ має цю силу. І вона має спрацювати зараз – має зупинити Росію.
Я вдячний усім, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає Україну, хто працює заради України й хто памʼятає: головне завдання – дати нашій державі всі можливості, щоб вигнати окупантів. Обовʼязково це зробимо".
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