Через божевільних керівників РФ світ чує, що попереду буде більше воєн – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через дії божевільних російських керівників світ все частіше чує про можливі майбутні війни.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Зараз через божевілля російських керівників для кожної нації світу – період невизначеності й небезпеки.

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Все частіше світ чує та переконується, що попереду може бути ще більше воєн. Але ми маємо силу, щоб це зупинити.

Ми маємо силу захистити нормальне життя. Світ має цю силу. І вона має спрацювати зараз – має зупинити Росію.

Я вдячний усім, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає Україну, хто працює заради України й хто памʼятає: головне завдання – дати нашій державі всі можливості, щоб вигнати окупантів. Обовʼязково це зробимо".