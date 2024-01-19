Из-за сумасшедших руководителей РФ мир слышит, что впереди будет больше войн - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за действий безумных российских руководителей мир все чаще слышит о возможных будущих войнах.
Источник: вечернее видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Сейчас из-за безумия российских руководителей для каждой нации мира - период неопределенности и опасности.
Все чаще мир слышит и убеждается, что впереди может быть еще больше войн. Но у нас есть сила, чтобы это остановить.
Мы имеем силу защитить нормальную жизнь. Мир имеет эту силу. И она должна сработать сейчас - должна остановить Россию.
Я благодарен всем, кто помогает. Спасибо всем, кто защищает Украину, кто работает ради Украины и кто помнит: главная задача - дать нашему государству все возможности, чтобы изгнать оккупантов. Обязательно это сделаем".