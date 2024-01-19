НАУ та університет Шевченка законтрактували їжу для курсантів дорожче, ніж у Гринкевича – ЗМІ

Національний авіаційний університет та Національний університет ім. Тараса Шевченка 29 грудня 2023 року уклали з Міноборони угоди на харчування курсантів у своїх їдальнях за цінами, які значно перевищують ціни решти постачальників харчів для Міноборони.

Джерело: Наші гроші

Деталі: Згідно з повідомленням, угода з НАУ уклали на суму 4,1 млн гривень, а з КНУ – на суму 51,45 млн грн.

Реклама:

НАУ виставило Міністерству оборони рахунок на 153 гривень на добу на одну особу, КНУ – 152,7 грн.

Водночас компанія власниці готелів в Хорватії Тетяни Глиняної "Гранд консалт" один зі своїх контрактів з Міноборони уклала за ціною 117,84 грн/доба.

Як пише видання, компанія, раніше зареєстрована на дружину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Світлану, "Трейд лайнс рітейл" виграла свій тендер з Міністерством з ціною 105,98 грн/доба.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з порівняльною таблицею "Наших грошей", ціни на харчування в університетських їдальнях значно вищі від цін для військових частин. Картопля в університетів в середньому 16 гривень за кілограм, а у фірм – 7 грн.

Звичайна питна вода у столичних контрактах коштує від 8 до 15 грн за літр, у фірм 5-7 грн.

Також повідомляється, що університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їхніх їдальнях.

Контракт із Міноборони від КНУ підписував проректор з адміністративно-господарської роботи Олег Федевич. Від НАУ – в. о. ректора Володимир Шульга.

Що передувало: