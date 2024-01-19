НАУ и университет Шевченко законтрактовали еду для курсантов дороже, чем у Гринкевича – СМИ
Национальный авиационный и Национальный университет им. Тараса Шевченко 29 декабря 2023 заключили с Минобороны соглашения на питание курсантов в своих столовых по ценам, которые значительно превышают цены остальных поставщиков продуктов для Минобороны.
Источник: Наши деньги
Детали: Согласно сообщению, соглашение с НАУ заключено на сумму 4,1 млн. гривен, а с КНУ – на сумму 51,45 млн грн.
НАУ выставило Министерству обороны счет на 153 гривен в сутки на одного человека, КНУ – 152,7 грн.
В то же время компания владелицы гостиниц в Хорватии Татьяны Глиняной "Гранд консалт" один из своих контрактов с Минобороны заключила по цене 117,84 грн/сутки.
Как пишет издание, компания, ранее зарегистрированная на жену львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Светлану, "Трейд лайнс ритейл" выиграла свой тендер с Министерством по цене 105,98 грн/сутки.
Согласно сравнительной таблице "Наших денег", цены на питание в университетских столовых значительно выше цен для воинских частей. Картофель у университетов в среднем 16 гривен за килограмм, а у фирм – 7 грн.
Обычная питьевая вода в столичных контрактах стоит от 8 до 15 грн. за литр, у фирм 5-7 грн.
Также сообщается, что университеты получили свои контракты вообще без торгов, поскольку речь идет о питании курсантов в столовых.
Контракт с Минобороны от КНУ подписывал проректор по административно-хозяйственной работе Олег Федевич. От НАУ – и. о. ректора Владимир Шульга.
Что предшествовало:
- 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.
- 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.
- 9 января Минобороны сообщило, что разрывает контракты с компаниями, связанными с семьей львовского предпринимателя Игоря Гринкевича.