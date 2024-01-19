НАУ и университет Шевченко законтрактовали еду для курсантов дороже, чем у Гринкевича – СМИ

Национальный авиационный и Национальный университет им. Тараса Шевченко 29 декабря 2023 заключили с Минобороны соглашения на питание курсантов в своих столовых по ценам, которые значительно превышают цены остальных поставщиков продуктов для Минобороны.

Источник: Наши деньги

Детали: Согласно сообщению, соглашение с НАУ заключено на сумму 4,1 млн. гривен, а с КНУ – на сумму 51,45 млн грн.

Реклама:

НАУ выставило Министерству обороны счет на 153 гривен в сутки на одного человека, КНУ – 152,7 грн.

В то же время компания владелицы гостиниц в Хорватии Татьяны Глиняной "Гранд консалт" один из своих контрактов с Минобороны заключила по цене 117,84 грн/сутки.

Как пишет издание, компания, ранее зарегистрированная на жену львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Светлану, "Трейд лайнс ритейл" выиграла свой тендер с Министерством по цене 105,98 грн/сутки.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно сравнительной таблице "Наших денег", цены на питание в университетских столовых значительно выше цен для воинских частей. Картофель у университетов в среднем 16 гривен за килограмм, а у фирм – 7 грн.

Обычная питьевая вода в столичных контрактах стоит от 8 до 15 грн. за литр, у фирм 5-7 грн.

Также сообщается, что университеты получили свои контракты вообще без торгов, поскольку речь идет о питании курсантов в столовых.

Контракт с Минобороны от КНУ подписывал проректор по административно-хозяйственной работе Олег Федевич. От НАУ – и. о. ректора Владимир Шульга.

Что предшествовало: