Росіяни обстріляли чотири прикордонних громади Сумщини

На Сумщині росіяни упродовж дня обстріляли чотири громади – Хотінську, Миропільську, Краснопільську та Білопільську, загалом зафіксували 31 вибух.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Ситуація на прикордонні станом на 21.00. Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади".

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Деталі: Армія РФ била по Хотінській громаді, де зафіксовані 6 вибухів. По Миропільській громаді росіяни завдали удару дроном-камікадзе.

У Краснопільській громаді зафіксовано скидання з БпЛА вибухових предметів (3 вибухи), ще 8 вибухів зафіксовані внаслідок артилерійських обстрілів і два вибухи – через мінометний обстріл.

По Білопільській громаді, де зафіксовано 11 вибухів, росіяни били зі ствольної артилерії та мінометів.