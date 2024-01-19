Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли четыре пограничных громады Сумщины

Татьяна ОлейникПятница, 19 января 2024, 22:54
Россияне обстреляли четыре пограничных громады Сумщины
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В Сумской области россияне в течение дня обстреляли четыре громады – Хотинскую, Миропольскую, Краснопольскую и Белопольскую, всего зафиксировали 31 взрыв.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Ситуация на пограничные по состоянию на 21.00. В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская громады".

Реклама:

Детали: Армия РФ била по Хотинской громаде, где зафиксированы 6 взрывов. По Миропольской общине россияне нанесли удар дроном-камикадзе.

В Краснопольской громаде зафиксирован сброс с БпЛА взрывных предметов (3 взрыва), еще 8 взрывов зафиксированы в результате артиллерийских обстрелов и два взрыва – из-за минометных обстрелов.

По Белопольской громаде, где зафиксировано 11 взрывов, россияне избивали из ствольной артиллерии и минометов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: границаобстрелСумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
граница
Страны Балтии договорились построить зону обороны на границе России и Беларуси
Трамп отверг компромиссы относительно границе, от чего зависит помощь Украине
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
Последние новости
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
20:38
РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять РФ оборудование для оборонки
Все новости...
Реклама: