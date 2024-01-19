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Шольц і Сунак обговорили підтримку України

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 січня 2024, 23:07
Шольц і Сунак обговорили підтримку України
Фото - Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ввечері у п'ятницю провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ріші Сунаком, де зокрема згадали підтримку України.

Джерело: речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, пише Укрінформ

Деталі: Як ідеться у повідомленні, сторони обговорили ситуацію в Україні та "погодилися, що Україна має й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною".

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Раніше Шольц заявив, що хотів би, щоб європейські країни-партнери надали свої пропозиції щодо допомоги Україні до 1 лютого, щоби на зустрічі в Брюсселі можна було мати загальну картину та краще скоординувати плани.

Теми: ШольцСунакВелика БританіяНімеччина
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