Шольц і Сунак обговорили підтримку України
П'ятниця, 19 січня 2024, 23:07
Канцлер Німеччини Олаф Шольц ввечері у п'ятницю провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ріші Сунаком, де зокрема згадали підтримку України.
Джерело: речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, пише Укрінформ
Деталі: Як ідеться у повідомленні, сторони обговорили ситуацію в Україні та "погодилися, що Україна має й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною".
Реклама:
Раніше Шольц заявив, що хотів би, щоб європейські країни-партнери надали свої пропозиції щодо допомоги Україні до 1 лютого, щоби на зустрічі в Брюсселі можна було мати загальну картину та краще скоординувати плани.