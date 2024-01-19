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Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины

Татьяна ОлейникПятница, 19 января 2024, 23:07
Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины
Фото - Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц вечером в пятницу провел телефонный разговор с премьер-министром Риши Сунаком, где, в частности, упомянули поддержку Украины.

Источник: представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, пишет Укринформ

Детали: Как говорится в сообщении, стороны обсудили ситуацию в Украине и "согласились, что Украина должна и дальше получать существенную и постоянную поддержку в борьбе с российской агрессорской войной".

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Ранее Шольц заявил, что хотел бы, чтобы европейские страны-партнеры предоставили свои предложения по помощи Украине до 1 февраля, чтобы на встрече в Брюсселе можно было иметь общую картину и лучше скоординировать планы.

Темы: ШольцСунакВеликобританияГермания
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