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На територію України залітали ударні БпЛА з півдня

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Субота, 20 січня 2024, 00:28
На територію України залітали ударні БпЛА з півдня
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Увечері 19 січня Повітряні сили ЗСУ зафіксували ударні безпілотники на півдні України. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Увага! Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття".

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Оновлено: Військові повідомили о 21:34, що четверта група ударних БпЛА з півдня у Херсонській області у напрямку Миколаївської області. 

О 21:23 повідомили, що є загроза для Одещини.

О 21:38 оголосили про загрозу БпЛА у Кіровоградській області. 

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О 21:57 повідомили, що перша група БпЛА у Кіровоградській області курсом на північ; друга група на Одещині курсом на північний захід у напрямку Вінницької області; 3 та 4 групи у Миколаївській області курс північно-західний; 5 група рухається з півдня у Херсонській області у напрямку Миколаївської області.

О 22:27 про загрозу БпЛА повідомили на Черкащині.

О 23:21 про відбій загрози оголосили в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Небезпека залишається для Кіровоградської та Черкаської областей. 

Оновлено: О 00:27 20 січня ПС Дослівно: "Київська область (без Києва) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"

00:47: "Вінницька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"

00:54: "Група ударних БпЛА на межі Київської та Житомирської областей, рухається у напрямку Житомира!"

1:03: "Кіровоградська область - відбій загрози ударних БпЛА!"

1:26: "Черкаська область - відбій загрози ударних БпЛА!"

1:33: "Група ударних БпЛА рухаються з Житомирської області у Хмельницьку, напрямок руху Старокостянтинів!"

1:55: "Група ударних БпЛА наближається до Старокостянтинова!"

1:57: "Вінницька область - відбій загрози ударних БпЛА!"

2:10: "Житомирська та Хмельницька області - відбій загрози ударних БпЛА!"

Теми: безпілотникиПовітряні сили ЗСУповітряна тривога
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