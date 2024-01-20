На территорию Украины залетали ударные БПЛА с юга

Вечером 19 января Воздушные силы ВСУ зафиксировали ударные беспилотники на юге Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Херсонская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие".

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Обновлено: Военные сообщили в 21:34, что четвертая группа ударных БПЛА с юга в Херсонской области в направлении Николаевской области.

В 21:23 сообщили, что есть угроза Одесщине.

В 21.38 объявили об угрозе БПЛА в Кировоградской области.

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В 21:57 сообщили, что первая группа БпЛА в Кировоградской области курсом на север; вторая группа на Одесщине курсом на северо-запад в направлении Винницкой области; 3 и 4 группы в Николаевской области курс северо-западный; 5 группа двигается с юга в Херсонской области в направлении Николаевской области.

В 22:27 об угрозе БПЛА сообщили в Черкасской области.

В 23:21 об отбое угрозы объявили в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Опасность остается для Кировоградской и Черкасской областей.

Обновлено: В 00:27 20 января ВС Дословно: "Киевская область (без Киева) - угроза применения врагом ударных БпЛА!"

00:47: "Винницкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА!"

00:54: "Группа ударных БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей, движется в направлении Житомира!"

1:03: "Кировоградская область - отбой угрозы ударных БпЛА!"

1:26: "Черкасская область - отбой угрозы ударных БпЛА!"

1:33: "Группа ударных БпЛА движутся из Житомирской области в Хмельницкую, направление движения Староконстантинов!"

1:55: "Группа ударных БпЛА приближается к Староконстантинову!"

1:57: "Винницкая область - отбой угрозы ударных БпЛА!"

2:10: "Житомирская и Хмельницкая области - отбой угрозы ударных БпЛА!"