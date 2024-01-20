На территорию Украины залетали ударные БПЛА с юга
Вечером 19 января Воздушные силы ВСУ зафиксировали ударные беспилотники на юге Украины.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Внимание! Херсонская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие".
Обновлено: Военные сообщили в 21:34, что четвертая группа ударных БПЛА с юга в Херсонской области в направлении Николаевской области.
В 21:23 сообщили, что есть угроза Одесщине.
В 21.38 объявили об угрозе БПЛА в Кировоградской области.
В 21:57 сообщили, что первая группа БпЛА в Кировоградской области курсом на север; вторая группа на Одесщине курсом на северо-запад в направлении Винницкой области; 3 и 4 группы в Николаевской области курс северо-западный; 5 группа двигается с юга в Херсонской области в направлении Николаевской области.
В 22:27 об угрозе БПЛА сообщили в Черкасской области.
В 23:21 об отбое угрозы объявили в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Опасность остается для Кировоградской и Черкасской областей.
Обновлено: В 00:27 20 января ВС Дословно: "Киевская область (без Киева) - угроза применения врагом ударных БпЛА!"
00:47: "Винницкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА!"
00:54: "Группа ударных БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей, движется в направлении Житомира!"
1:03: "Кировоградская область - отбой угрозы ударных БпЛА!"
1:26: "Черкасская область - отбой угрозы ударных БпЛА!"
1:33: "Группа ударных БпЛА движутся из Житомирской области в Хмельницкую, направление движения Староконстантинов!"
1:55: "Группа ударных БпЛА приближается к Староконстантинову!"
1:57: "Винницкая область - отбой угрозы ударных БпЛА!"
2:10: "Житомирская и Хмельницкая области - отбой угрозы ударных БпЛА!"