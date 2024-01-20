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Monobank заявив про "найпотужнішу DDoS-атаку"

Ольга Глущенко Субота, 20 січня 2024, 00:16
Monobank заявив про найпотужнішу DDoS-атаку
фото: Гороховський у Facebook

Співвласник банку Monobank повідомив про масовану DDoS-атаку на банк і назвав ситуацію контрольованою.

Джерело: співвласник Monobank Олег Гороховський у Telegram

Дослівно: "Найпотужніша DDoS-атака. Ситуація під контролем".

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Оновлено: О 00:43 Гороховський  написав: "Розходимося".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Після потужної хакерської атаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар" співвласник банку Monobank 12 грудня повідомив про масовану DDoS-атаку на банк. Згодом атаку відбили.

Теми: банкихакери
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