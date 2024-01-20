Monobank заявив про "найпотужнішу DDoS-атаку"
Субота, 20 січня 2024, 00:16
Співвласник банку Monobank повідомив про масовану DDoS-атаку на банк і назвав ситуацію контрольованою.
Джерело: співвласник Monobank Олег Гороховський у Telegram
Дослівно: "Найпотужніша DDoS-атака. Ситуація під контролем".
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"50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!"
Оновлено: О 00:43 Гороховський написав: "Розходимося".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Після потужної хакерської атаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар" співвласник банку Monobank 12 грудня повідомив про масовану DDoS-атаку на банк. Згодом атаку відбили.