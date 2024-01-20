Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Monobank заявил о "мощнейшей DDoS-атаке"

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 января 2024, 00:16
Monobank заявил о мощнейшей DDoS-атаке
фото: Гороховский в Facebook

Совладелец банка Monobank сообщил о массированной DDoS-атаке на банк и назвал ситуацию контролируемой.

Источник: совладелец Monobank Олег Гороховский в Telegram

Дословно: "Мощнейшая DDoS-атака. Ситуация под контролем".

Реклама:

"50 миллионов запросов. Вторая волна. Стоим!"

Обновлено: В 00:43 Гороховский написал: "Расходимся".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • После мощной хакерской атаки на оператора мобильной связи "Киевстар" совладелец банка Monobank 12 декабря сообщил о массированной DDoS-атаке на банк. Впоследствии атаку отбили.

Темы: банкихакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
банки
В Нацбанке увидели потенциал для удешевления кредитов
Нацбанк в прошлом году получил почти миллиард по кредитам рефинансирования обанкротившихся банков
В "Приват24" появятся конверты: это не связано с теневыми зарплатами
Последние новости
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
20:38
РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять РФ оборудование для оборонки
Все новости...
Реклама: