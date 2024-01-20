Monobank заявил о "мощнейшей DDoS-атаке"
Суббота, 20 января 2024, 00:16
Совладелец банка Monobank сообщил о массированной DDoS-атаке на банк и назвал ситуацию контролируемой.
Источник: совладелец Monobank Олег Гороховский в Telegram
Дословно: "Мощнейшая DDoS-атака. Ситуация под контролем".
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"50 миллионов запросов. Вторая волна. Стоим!"
Обновлено: В 00:43 Гороховский написал: "Расходимся".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- После мощной хакерской атаки на оператора мобильной связи "Киевстар" совладелец банка Monobank 12 декабря сообщил о массированной DDoS-атаке на банк. Впоследствии атаку отбили.