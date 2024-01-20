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Повітряні сили попереджали про загрозу балістики у деяких областях

Ольга Глущенко Субота, 20 січня 2024, 01:42
Повітряні сили попереджали про загрозу балістики у деяких областях
Російські ракети. Ілюстративне фото Getty Images

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожої балістики для деяких областей.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Харківська, Донецька, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку".

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Оновлено: Пізніше Повітряні сили попередили про загрозу балістики у Херсонській і Миколаївській областях.

О 2:09 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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