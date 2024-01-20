Повітряні сили попереджали про загрозу балістики у деяких областях
Субота, 20 січня 2024, 01:42
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожої балістики для деяких областей.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Харківська, Донецька, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку".
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Оновлено: Пізніше Повітряні сили попередили про загрозу балістики у Херсонській і Миколаївській областях.
О 2:09 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.