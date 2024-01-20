Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в некоторых областях
Суббота, 20 января 2024, 01:42
Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеской баллистики для некоторых областей.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области - угроза применения баллистического вооружения с восточного направления".
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Обновлено: Позже Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики в Херсонской и Николаевской областях.
В 2:09 было объявлено отбой угрозы применения баллистического вооружения.