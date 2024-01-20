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Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в некоторых областях

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 января 2024, 01:42
Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в некоторых областях
Российские ракеты. Иллюстративное фото Getty Images

Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеской баллистики для некоторых областей.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области - угроза применения баллистического вооружения с восточного направления".

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Обновлено: Позже Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики в Херсонской и Николаевской областях.

В 2:09 было объявлено отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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