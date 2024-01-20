В окупований Мелітополь загарбники звозять лікарів із Санкт-Петербурга – спротив
За даними національного спротиву, росіяни відправили до тимчасово окупованого Мелітополя лікарів із Санкт-Петербурга для лікування свого особового складу.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "На ТОТ ворог має відчутний дефіцит кадрів по всім напрямкам, адже більшість населення або залишило регіон, або не співпрацює з ворогом. Щодо медиків, то окупанти ще й не довіряють українським лікарям, адже розуміють, що вони тут загарбники".
Деталі: Відтак, зазначають у ЦНС, РФ змушена звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати доступ пораненим окупантам.
У Мелітополь загарбники завезли лікарів із російського Санкт-Петербурга.
Також повідомляється, що наразі медична система регіону колапсує та обслуговує лише військових і тих, кому потрібна невідкладна допомога.
"Центр національного спротиву зауважує, що російські гастролери не мають соціальних гарантій від кремля й по факту у разі трагічного випадку на ТОТ їх родина не отримає компенсації", – додають у повідомленні.