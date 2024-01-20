В оккупированный Мелитополь захватчики свозят врачей из Санкт-Петербурга – сопротивление

По данным национального сопротивления, россияне отправили во временно оккупированный Мелитополь врачей из Санкт-Петербурга для лечения своего личного состава.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На ВОТ враг имеет ощутимый дефицит кадров по всем направлениям, ведь большинство населения или покинуло регион, или не сотрудничает с врагом. Что касается медиков, то оккупанты еще и не доверяют украинским врачам, ведь понимают, что они здесь захватчики".

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Детали: Поэтому, отмечают в ЦНС, РФ вынуждена свозить своих врачей на ротационной основе, чтобы предоставлять доступ раненым оккупантам.

В Мелитополь захватчики завезли врачей из российского Санкт-Петербурга.

Также сообщается, что сейчас медицинская система региона коллапсирует и обслуживает только военных и тех, кому нужна неотложная помощь.

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"Центр национального сопротивления отмечает, что российские гастролеры не имеют социальных гарантий от кремля и по факту в случае трагического случая на ВОТ их семья не получит компенсации", – добавляют в сообщении.