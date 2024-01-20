Окупанти вестимуть локальні наступальні операції – аналітики

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські війська зосередяться на локальних наступальних операціях на всій території фронту, щоб виснажувати ресурси Сил оборони.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті припускають, що російські війська, ймовірно, вирішать проводити локальні наступальні операції, а також більш масштабні наступальні дії на всій територіях бойових дій, щоб змусити Україну витрачати і так обмежені матеріальні та людські ресурси на оборону.

Реклама:

Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо заявив 19 січня, що весь східний фронт від Куп'янська до Бахмута є активним, і повідомив про інтенсифікацію російських атак на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках.

Фітьо попередив, що українські сили знищують російські танки і бронетехніку, але російські війська мають "великий резерв ресурсів".

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що війська РФ нещодавно "перейшли в наступ" на певних ділянках Лиманського напрямку, зокрема, на захід від Сватового та на захід і південний захід від Кремінної.

ВІДЕО ДНЯ

Він зазначив, що окупанти, ймовірно, готуються до більш масштабних дій на Лиманському напрямку в найближчому майбутньому.

Пов'язаний з Кремлем військовий блогер також стверджував, що російські війська розпочали "масований наступ" на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

За оцінками ISW, російські війська можуть активізувати зусилля для захоплення Куп'янська Харківської області в найближчі тижні.

Крім того, аналітики вважають, що російські війська зможуть визначати місце, темпи й оперативні потреби бойових дій в Україні, якщо Україна візьме на себе зобов'язання вести оборонні операції протягом 2024 року, як повідомляється, на чому наполягають деякі американські посадовці.

Видання Financial Times (FT) повідомило 19 січня, що американські чиновники виступають за те, щоб Україна обрала більш "консервативний" оперативний підхід, зосереджений на утриманні нинішньої території та створенні матеріально-технічних засобів і сил у 2024 році для майбутніх контрнаступальних операцій у 2025 році.

Однак активна оборона на всьому театрі бойових дій вимагатиме регулярних і широкомасштабних українських контратак, а отже, все ще вимагає від українських військ перекидання значних наступальних сил і засобів на фронті.

Також суто оборонна позиція на всій території воєнних дій передасть стратегічну ініціативу Росії і дозволить їй здійснювати масштабні атаки у зручний для неї час, змушуючи Україну витрачати дефіцитні ресурси, які вона нібито генеруватиме в період "активної оборони".

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив FT, що зосередження на обороні без будь-якого наступального компоненту було б "помилкою історичного масштабу" для України, оскільки це передало б ініціативу президенту Росії Володимиру Путіну і дозволило б йому подвоїти зусилля, спрямовані на те, щоб переконати Захід і решту світу в тому, що Україна не може перемогти у війні.

Керівник ГУР України Кирило Буданов аналогічно заявив, що українським військам необхідно продовжувати тиснути на російські сили, зокрема за допомогою операцій, спрямованих на російську логістику в окупованому Криму.

Аналітики зазначають, що наступальні і оборонні операції накладають однакові вимоги і обмеження на українську техніку і особовий склад, а українські оборонні операції не обов'язково надають Україні більше можливостей використовувати техніку і розширювати резерви для майбутніх контрнаступальних операцій.

За оцінками ISW, темпи російських наступальних операцій в Україні та триваюча прихована мобілізаційна кампанія дозволяють російським військам проводити регулярні ротації на оперативному рівні, але навряд чи російські війська зможуть швидко створити оперативні резерви.

Однак надання Росії року або більше для утримання ініціативи на всьому театрі бойових дій дозволило б російському командуванню вільно обирати між пріоритетами власних наступальних зусиль і оперативними потребами.