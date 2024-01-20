Оккупанты будут вести локальные наступательные операции – аналитики

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска сосредоточатся на локальных наступательных операциях на всей территории фронта, чтобы истощать ресурсы Сил обороны.

Источник: ISW

Детали: В отчете предполагают, что российские войска, вероятно, решат проводить локальные наступательные операции, а также более масштабные наступательные действия на всей территории боевых действий, чтобы заставить Украину тратить и так ограниченные материальные и человеческие ресурсы на оборону.

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Представитель командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитьо заявил 19 января, что весь восточный фронт от Купянска до Бахмута является активным, и сообщил об интенсификации российских атак на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях.

Фитьо предупредил, что украинские силы уничтожают российские танки и бронетехнику, но российские войска имеют "большой резерв ресурсов".

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что войска РФ недавно "перешли в наступление" на определенных участках Лиманского направления, в частности, к западу от Сватово и к западу и юго-западу от Кременной.

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Он отметил, что оккупанты, вероятно, готовятся к более масштабным действиям на Лиманском направлении в ближайшем будущем.

Связанный с Кремлем военный блогер также утверждал, что российские войска начали "массированное наступление" на Купянско-Лиманском направлении.

По оценкам ISW, российские войска могут активизировать усилия для захвата Купянска Харьковской области в ближайшие недели.

Кроме того, аналитики считают, что российские войска смогут определять место, темпы и оперативные потребности боевых действий в Украине, если Украина возьмет на себя обязательства вести оборонительные операции в течение 2024 года, как сообщается, на чем настаивают некоторые американские чиновники.

Издание Financial Times (FT) сообщило 19 января, что американские чиновники выступают за то, чтобы Украина выбрала более "консервативный" оперативный подход, сосредоточенный на удержании нынешней территории и создании материально-технических средств и сил в 2024 году для будущих контрнаступательных операций в 2025 году.

Однако активная оборона на всем театре боевых действий потребует регулярных и широкомасштабных украинских контратак, а следовательно, все еще требует от украинских войск переброски значительных наступательных сил и средств на фронте.

Также сугубо оборонительная позиция на всей территории военных действий передаст стратегическую инициативу России и позволит ей осуществлять масштабные атаки в удобное для нее время, заставляя Украину тратить дефицитные ресурсы, которые она якобы будет генерировать в период "активной обороны".

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил FT, что сосредоточение на обороне без какого-либо наступательного компонента было бы "ошибкой исторического масштаба" для Украины, поскольку это передало бы инициативу президенту России Владимиру Путину и позволило бы ему удвоить усилия, направленные на то, чтобы убедить Запад и остальной мир в том, что Украина не может победить в войне.

Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов аналогично заявил, что украинским войскам необходимо продолжать давить на российские силы, в частности с помощью операций, направленных на российскую логистику в оккупированном Крыму.

Аналитики отмечают, что наступательные и оборонительные операции накладывают одинаковые требования и ограничения на украинскую технику и личный состав, а украинские оборонительные операции не обязательно предоставляют Украине больше возможностей использовать технику и расширять резервы для будущих контрнаступательных операций.

По оценкам ISW, темпы российских наступательных операций в Украине и продолжающаяся скрытая мобилизационная кампания позволяют российским войскам проводить регулярные ротации на оперативном уровне, но вряд ли российские войска смогут быстро создать оперативные резервы.

Однако предоставление России года или больше для удержания инициативы на всем театре боевых действий позволило бы российскому командованию свободно выбирать между приоритетами собственных наступательных усилий и оперативными потребностями.