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Росіяни кажуть про збитий нібито український БпЛА над Брянською областю

Ольга Глущенко Субота, 20 січня 2024, 07:10
Росіяни кажуть про збитий нібито український БпЛА над Брянською областю
БпЛА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в ніч на 20 січня російська ПВО збила нібито український безпілотник.

Джерело: Богомаз у Телегарм

Пряма мова: "Силами ППО Міністерства оборони РФ припинено атаку українських терористів. Над Клинцовським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу".

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Деталі: Традиційно Богомаз каже, що постраждалих і руйнувань немає, проте "оперативні та екстрені служби працюють на місці".

Теми: Росіябезпілотники
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