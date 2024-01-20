Росіяни кажуть про збитий нібито український БпЛА над Брянською областю

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в ніч на 20 січня російська ПВО збила нібито український безпілотник.

Джерело: Богомаз у Телегарм

Пряма мова: "Силами ППО Міністерства оборони РФ припинено атаку українських терористів. Над Клинцовським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу".

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Деталі: Традиційно Богомаз каже, що постраждалих і руйнувань немає, проте "оперативні та екстрені служби працюють на місці".