Росіяни кажуть про збитий нібито український БпЛА над Брянською областю
Субота, 20 січня 2024, 07:10
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що в ніч на 20 січня російська ПВО збила нібито український безпілотник.
Джерело: Богомаз у Телегарм
Пряма мова: "Силами ППО Міністерства оборони РФ припинено атаку українських терористів. Над Клинцовським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу".
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Деталі: Традиційно Богомаз каже, що постраждалих і руйнувань немає, проте "оперативні та екстрені служби працюють на місці".