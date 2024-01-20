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Россияне говорят о сбитом якобы украинском БпЛА над Брянской областью

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 января 2024, 07:10
Россияне говорят о сбитом якобы украинском БпЛА над Брянской областью
БпЛА, Иллюстративное фото УКРОБОРОНПРОМа

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в ночь на 20 января российская ПВО сбила якобы украинский беспилотник.

Источник: Богомаз в Телегармм

Прямая речь: "Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

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Детали: Традиционно Богомаз говорит, что пострадавших и разрушений нет, однако "оперативные и экстренные службы работают на месте".

Темы: Росcиябеспилотники
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