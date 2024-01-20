Сили оборони "відмінусували" ще 750 окупантів і 4 танки ворога
Субота, 20 січня 2024, 07:34
За минулу добу українські захисники знищили ще 750 загарбників, 4 танки і 14 артсистем ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 375270 (+750) осіб,
- танків ‒ 6171 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10) од,
- артилерійських систем – 8868 (+14) од,
- РСЗВ – 967 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 654 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5) од,
- крилатих ракет ‒ 1818 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 1389 (+5) од.