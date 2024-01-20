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Сили оборони "відмінусували" ще 750 окупантів і 4 танки ворога

Ольга Глущенко Субота, 20 січня 2024, 07:34
Сили оборони відмінусували ще 750 окупантів і 4 танки ворога
УКРАЇНСЬКИЙ ЗАХИСНИК НА ФОНІ ЗНИЩЕНОЇ ТЕХНІКИ ОКУПАНТА. ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

За минулу добу українські захисники знищили ще 750 загарбників, 4 танки і 14 артсистем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 375270 (+750) осіб,
  • танків ‒ 6171 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10) од,
  • артилерійських систем – 8868 (+14) од,
  • РСЗВ – 967 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 654 (+0) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5) од,
  • крилатих ракет ‒ 1818 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1389 (+5) од.

Теми: втрати у війнівійнаГенштаб
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