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Силы обороны "отминусовали" еще 750 оккупантов и 4 танка врага

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 января 2024, 07:34
Силы обороны отминусовали еще 750 оккупантов и 4 танка врага
УКРАИНСКИЙ ЗАЩИТНИК НА ФОНЕ УНИЧТОЖЕННОЙ ТЕХНИКИ ОККУПАНТА. ФОТО ГЕНШТАБА ЗСУ

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 750 захватчиков, 4 танка и 14 артсистем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 375270 (+750) чел,
  • танков ‒ 6171 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11455 (+10) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 8868 (+14) ед,
  • РСЗО ‒ 967 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 654 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 331 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 6934 (+5) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1818 (+0) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 11848 (+17) ед,
  • специальной техники ‒ 1389 (+5) ед.

Темы: потери в войневойнаГенштаб
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