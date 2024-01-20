Силы обороны "отминусовали" еще 750 оккупантов и 4 танка врага
Суббота, 20 января 2024, 07:34
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 750 захватчиков, 4 танка и 14 артсистем врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 375270 (+750) чел,
- танков ‒ 6171 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11455 (+10) ед,
- артиллерийских систем ‒ 8868 (+14) ед,
- РСЗО ‒ 967 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 654 (+0) ед,
- самолетов ‒ 331 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 6934 (+5) ед,
- крылатых ракет ‒ 1818 (+0) ед,
- кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 11848 (+17) ед,
- специальной техники ‒ 1389 (+5) ед.