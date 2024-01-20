Росіяни вранці атакували Куп'янськ з артилерії
Субота, 20 січня 2024, 08:24
Російські окупанти вранці 20 січня обстріляли Куп'янськ Харківської області з артилерії, пошкодили приватний будинок.
Джерело: ОВА
Деталі: Зазначається, що на даху будинку виявили снаряд, який не здетонував.
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Інформація про постраждалих не надходила.
Протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.