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Росіяни вранці атакували Куп'янськ з артилерії

Роман ПетренкоСубота, 20 січня 2024, 08:24
Росіяни вранці атакували Куп'янськ з артилерії
один з обстрілів куп'янська, ілюстративне фото: ова

Російські окупанти вранці 20 січня обстріляли Куп'янськ Харківської області з артилерії, пошкодили приватний будинок.

Джерело: ОВА

Деталі: Зазначається, що на даху будинку виявили снаряд, який не здетонував.

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Інформація про постраждалих не надходила.

Протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Теми: Харківська областьобстріл
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