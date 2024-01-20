Россияне утром атаковали Купянск из артиллерии
Суббота, 20 января 2024, 08:24
Российские оккупанты утром 20 января обстреляли Купянск Харьковской области из артиллерии, повредили частный дом.
Источник: ОВА
Детали: Отмечается, что на крыше дома обнаружили снаряд, который не сдетонировал.
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Информация о пострадавших не поступала.
В течение суток артиллерийских и минометных ударов врага подверглись более 15 населенных пунктов области, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района.