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Россияне утром атаковали Купянск из артиллерии

Роман ПетренкоСуббота, 20 января 2024, 08:24
Россияне утром атаковали Купянск из артиллерии
один из обстрелов Купянска, иллюстративное фото: ова

Российские оккупанты утром 20 января обстреляли Купянск Харьковской области из артиллерии, повредили частный дом.

Источник: ОВА

Детали: Отмечается, что на крыше дома обнаружили снаряд, который не сдетонировал.

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Информация о пострадавших не поступала.

В течение суток артиллерийских и минометных ударов врага подверглись более 15 населенных пунктов области, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Темы: Харьковская областьобстрел
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