Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили уточнили: вночі жоден російський безпілотник не досяг цілі

Роман ПетренкоСубота, 20 січня 2024, 09:26
Повітряні сили уточнили: вночі жоден російський безпілотник не досяг цілі
повітряні сили

У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 – з них чотири збиті силами ППО, а інші не досягли цілей.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Військові уточнили, що ударні дрони були запущені окупантами з району Приморсько-Ахтарська у Росії, і окремо вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300 з ТОТ Луганської області по Донеччині.

Реклама:

Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.

Дослівно: "Мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі БпЛА, решта три – не досягли своїх цілей".

Передісторія: У ніч на 20 січня російські загарбники атакували Україну 7 "Шахедами", 4 з яких знищила ППО, повідомили раніше у Генштабі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУШахедбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Померла дівчинка, яка була в комі після обстрілу Харківщини

Танкер, атакований хуситами, перевозив російську нафту

фотоУ Німеччині в українця-пенсіонера знайшли 455 тисяч євро готівкою

фотоЛукашенко знову прилетів до Путіна

фото, оновленоУ Польщі перекинувся автобус з близько 60 українцями

Справа про домагання: суд зобов’язав Трампа виплатити понад $80 млн

Усі новини...
Сили оборони "відмінусували" ще 750 окупантів і 4 танки ворога
Росіяни вранці атакували Куп'янськ з артилерії
Генштаб: Вночі ППО збила 4 російських "Шахеди" із 7
Росія хоче представити навчання НАТО як провокацію – ISW
Останні новини
17:24
Росія імпортує верстати з Тайваню для ВПК попри санкції – ЗМІ
17:11
Нідерланди долучилися до ІТ-коаліції на підтримку ЗСУ
16:49
Пройшла перша зустріч Ради з питань підтримки підприємництва
16:41
Померла дівчинка, яка була в комі після обстрілу Харківщини
16:36
Італія та Британія призупинили фінансування агенції ООН через ймовірну допомогу ХАМАС
16:13
Кулеба вважає досяжною метою повернути контроль над небом у 2024 році
16:03
Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі цього року
15:58
Росіяни атакували дронами Берислав, є загиблий та поранений
15:45
Голова МЗС Литви каже про оптимізм стосовно фонду ЄС для підтримки України зброєю
15:31
У Хорошковського забрали землі лісового фонду на Черкащині вартістю 1,5 мільярда
Усі новини...
Реклама: