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Воздушные силы уточнили: ночью ни один российский беспилотник не достиг цели

Роман ПетренкоСуббота, 20 января 2024, 09:26
Воздушные силы уточнили: ночью ни один российский беспилотник не достиг цели
воздушные силы

В ночь на 20 января 2024 года оккупанты атаковали 7-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 - из них четыре сбиты силами ПВО, а остальные не достигли целей.

Источник: Воздушные силы

Детали: Военные уточнили, что ударные дроны были запущены оккупантами из района Приморско-Ахтарска в России, и отдельно ударили тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с ТОТ Луганской области по Донецкой области.

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Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областей.

Дословно: "Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 4 вражеских БпЛА, остальные три - не достигли своих целей".

Предыстория: В ночь на 20 января российские захватчики атаковали Украину 7 "Шахедами", 4 из которых уничтожила ПВО, сообщили ранее в Генштабе.

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Темы: Воздушные силы ВСУШахедбеспилотники
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