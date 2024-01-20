Зеленський: Подвиг кіборгів довів – українців не зламати
Субота, 20 січня 2024, 10:22
Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять кіборгів, які боронили Донецький аеропорт.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників.
Реклама:
Подвиг кіборгів довів: українців не зламати.
Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави!".
ВІДЕО ДНЯ
Читайте також: АЕРОПОРТ. Невідомі подробиці найтрагічнішої спецоперації АТО
Штурмовики Яроша. Розповідь кіборга "Барса" про ситуацію на фронті та добровольців УДА