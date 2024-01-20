Зеленський: Подвиг кіборгів довів – українців не зламати

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять кіборгів, які боронили Донецький аеропорт.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників.

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Подвиг кіборгів довів: українців не зламати.

Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави!".

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