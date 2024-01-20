Зеленский: Подвиг киборгов доказал - украинцев не сломить

Президент Владимир Зеленский почтил память киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников.

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Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить.

Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто сражается ради государства!".

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