У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" з 20 січня повністю розблокований, повідомили прикордонники.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Порубне-Сірет".

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Деталі: Прикордонники наголошують, що оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.