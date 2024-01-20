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В Румынии прекратили блокировать движение грузовиков на границе с Украиной

Роман ПетренкоСуббота, 20 января 2024, 10:59
В Румынии прекратили блокировать движение грузовиков на границе с Украиной
фото: getty images

Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" с 20 января полностью разблокировано, сообщили пограничники.

Источник: ГПСУ

Дословно: "20 января в 00:30 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о прекращении блокирования протестующими движения грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Порубное-Сирет".

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Детали: Пограничники отмечают, что оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины осуществляется в установленном порядке.

Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.

Темы: РумынияграницаПограничная служба
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