В Румынии прекратили блокировать движение грузовиков на границе с Украиной

Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" с 20 января полностью разблокировано, сообщили пограничники.

Источник: ГПСУ

Дословно: "20 января в 00:30 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о прекращении блокирования протестующими движения грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Порубное-Сирет".

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Детали: Пограничники отмечают, что оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины осуществляется в установленном порядке.

Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.