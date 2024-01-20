Розвідники показали ураження дороговартісного російського ЗРК
Субота, 20 січня 2024, 12:12
Воїни Головного управління розвідки завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Тор".
Джерело: ГУР
Деталі: Зазначається, що ворожий ЗРК у російсько-українському прикордонні виявили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".
Реклама:
Оператори ГУР підняли в небо БПЛА Warmate 3.0 й вирушили за наданими дружнім підрозділом координатами.
На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промахнулися ― ударний БПЛА продовжив рух.
Дослівно ГУР: "Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі Москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс".
ВІДЕО ДНЯ