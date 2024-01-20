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Розвідники показали ураження дороговартісного російського ЗРК

Роман ПетренкоСубота, 20 січня 2024, 12:12
Розвідники показали ураження дороговартісного російського ЗРК
скриншот

Воїни Головного управління розвідки завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Тор".

Джерело: ГУР

Деталі: Зазначається, що ворожий ЗРК у російсько-українському прикордонні виявили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".

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Оператори ГУР підняли в небо БПЛА Warmate 3.0 й вирушили за наданими дружнім підрозділом координатами.

На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промахнулися ― ударний БПЛА продовжив рух.

Дослівно ГУР: "Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі Москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс".

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Теми: ГУРЗбройні силивійназброя
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