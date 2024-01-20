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Разведчики показали поражение дорогостоящего российского ЗРК

Роман ПетренкоСуббота, 20 января 2024, 12:12
Разведчики показали поражение дорогостоящего российского ЗРК
скриншот

Воины Главного управления разведки нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Тор".

Источник: ГУР

Детали: Отмечается, что вражеский ЗРК в российско-украинском пограничье обнаружили военнослужащие 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

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Операторы ГУР подняли в небо БПЛА Warmate 3.0 и отправились по предоставленным дружественным подразделением координатам.

На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой из "Тора", но промахнулись - ударный БПЛА продолжил движение.

Дословно ГУР: "Вследствие успешного огневого поражения вражеской цели Москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс".

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Темы: ГУРВооруженные силывойнаоружие
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