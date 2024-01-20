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Ігнат: Росіяни наситили силами ППО Крим та фронт, а далі – прохідний двір

Роман ПетренкоСубота, 20 січня 2024, 13:16
Ігнат: Росіяни наситили силами ППО Крим та фронт, а далі – прохідний двір
російські с-400, фото: риа новости

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни стягнули сили ППО у Крим та на передову, але прибрали їх з регіонів РФ.

Джерело: Ігнат в інтерв'ю Focus

Пряма мова Ігната: "Те, що вони лінію зіткнення ним наситили — 100%, те, що Крим насичений — 200%. Але бачите, що решта російської території не так вже і насичена засобами ППО.

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Там взагалі прохідний двір. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз. Це дуже добрий знак.

Вони відчувають все більш гіркий присмак війни. Росіяни думали, що "СВО идет по плану", що війна їх не торкнеться. Тепер торкається всіх. Це отримували і ми, на жаль, протягом цих двох років — пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони...

Мені б хотілося, щоб мільйон українських дронів полетіло і поклало їх до Уралу, але ми ж розуміємо, що можливості не безмежні і у нас, і у країн-партнерів".

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Теми: Повітряні сили ЗСУППОвійнаРосія
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