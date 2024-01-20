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Игнат: Россияне насытили силами ПВО Крым и фронт, а дальше - проходной двор

Роман ПетренкоСуббота, 20 января 2024, 13:16
Игнат: Россияне насытили силами ПВО Крым и фронт, а дальше - проходной двор
российские с-400, фото: риа новости

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне стянули силы ПВО в Крым и на передовую, но убрали их из регионов РФ.

Источник: Игнат в интервью Focus

Прямая речь Игната: "То, что они линию соприкосновения им насытили - 100%, то, что Крым насыщен - 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж и насыщена средствами ПВО.

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Там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более-менее, но дроны украинского производства долетают и до Москвы, и до Питера, и до других нефтебаз. Это очень хороший знак.

Они чувствуют все более горький привкус войны. Россияне думали, что "СВО идет по плану", что война их не коснется. Теперь касается всех. Это получали и мы, к сожалению, в течение этих двух лет - пожары, разрушения и смерти. Теперь получат и они...

Мне бы хотелось, чтобы миллион украинских дронов полетело и положило их до Урала, но мы же понимаем, что возможности не безграничны и у нас, и у стран-партнеров".

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Темы: Воздушные силы ВСУПВОвойнаРосcия
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