Залужний закликає не розділяти Повітрофлотський проспект на два

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не підтримує розділення Повітрофлотського проспекту на дві частини.

Джерело: відповідь Залужного на запит нардепа Романа Лозинського, надана УП; петиція на сайті Київради

Деталі: Лозинський пояснив, що звернувся до Залужного, оскільки частина депутатів Київради була готова голосувати за назву "проспект Повітряних сил" лише за умови розділення проспекту на два – проспект Європейського союзу та проспект Повітряних сил

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Залужний, своєю чергою, запевнив, що послідовно підтримує ідею перейменування Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил — без розділення проспекту на дві частини.

Пряма мова Залужного: "З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних сил, підтверджую незмінність своєї позиції щодо перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Повітряних сил без розділення проспекту на дві частини.

Зазначену позицію надіслано до Київської міської ради".

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Більше деталей: Тим часом петиція історика Олександра Алфьорова про неприпустимість розділення Повітрофлотського проспекту на два та підтримку варіанту проспекту Повітряних сил за тиждень зібрала понад 5500 підписів з 6000 необхідних.

документ, наданий уп

Нагадаємо: 90% опитаних киян підтримали перейменування проспекту Повітрофлотський та проспект Повітряних сил.