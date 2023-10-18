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Залужний підтримав ідею перейменування Повітрофлотського на проспект Повітряних сил

Валентина РоманенкоСереда, 18 жовтня 2023, 16:05
Залужний підтримав ідею перейменування Повітрофлотського на проспект Повітряних сил
Залужний. фото ОП

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Повітряних сил.

Джерело: голова експертної топонімічної комісії в місті Київ Олександр Алфьоров у Facebook, відповідь Залужного на депутатський запит, оприлюднена на сайті парламенту

Деталі: Згідно з даними на сайті Верховної Ради, група народних депутатів на чолі з Романом Лозинським 5 жовтня направила запит на ім'я головнокомандувача ЗСУ з проханням висловити свою позицію із вказаного питання. 6 жовтня Залужний відповів нардепам, що підтримує ідею перейменування Повітрофлотського на проспект Повітряних сил у столиці.

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Як відомо, раніше відповідне перейменування підтримало командування Повітряних сил ЗСУ в особі генерал-лейтенанта Миколи Олещука та командувача Повітряного командування "Центр" Анатолія Кривоножка.

Пряма мова Алфьорова: "Дуже важливо, що є чітка і однозначна позиція військового командування. Тому що в Київраді досі є депутати, які рішуче налаштовані збивати пропозицію "проспект Повітряних сил" і нав’язувати "проспект Європейського Союзу" – в місцевості Києва, де це недоречно. Попри думку киян, попри офіційно висловлену позицію військових, попри здоровий глузд. Є рішення, як зробити і проспект Повітряних сил і проспект Європейського Союзу з повагою до історії Києва, але багатьох політиків це не цікавить.

Тільки від нас з вами залежить, чи зможемо ми захистити назву "проспект Повітряних сил", чи дозволимо взяти себе в заручники політичних оборудок".

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Що передувало: За кілька днів петиція про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил набрала необхідну кількість голосів. Київраду закликають підтримати звернення киян і відмовитися від пропозиції перейменувати проспект в честь Європейського Союзу.

За перейменування Повітрофлотського на проспект Європейського союзу у Київраді виступила "Євросолідарність". Згодом партія провела рекламну кампанію, аби вплинути на голосування у "Київ Цифровий".

Проєкт рішення з цим варіантом назви вніс міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо: У червні постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту, аби вшанувати Повітряні сили ЗСУ. Тоді йшлося про назву Повітрянофлотський.

Теми: КиївПовітряні сили ЗСУ
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