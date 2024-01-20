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Залужный призывает не разделять Воздухофлотский проспект на два

Роман ПетренкоСуббота, 20 января 2024, 14:16
Залужный призывает не разделять Воздухофлотский проспект на два
фото: ОП

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не поддерживает разделение Воздухофлотского проспекта на две части.

Источник: ответ Залужного на запрос нардепа Романа Лозинского, предоставленный УП; петиция на сайте Киевсовета

Детали: Лозинский объяснил, что обратился к Залужному, поскольку часть депутатов Киевсовета была готова голосовать за название "проспект Воздушных сил" только при условии разделения проспекта на два - проспект Европейского союза и проспект Воздушных сил

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Залужный, в свою очередь, заверил, что последовательно поддерживает идею переименования Воздухофлотского в проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части.

Прямая речь Залужного: "С целью установления исторической и социальной справедливости, празднования боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава Воздушных сил, подтверждаю неизменность своей позиции по переименованию Воздухофлотского проспекта в Киеве на проспект Воздушных сил без разделения проспекта на две части.

Указанная позиция направлена в Киевский городской совет".

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Больше деталей: Между тем петиция историка Александра Алферова о недопустимости разделения Воздухофлотского проспекта на два и поддержку варианта проспекта Воздушных сил за неделю собрала более 5500 подписей из 6000 необходимых.

 
ДОКУМЕНТ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ УП

Напомним: 90% опрошенных киевлян поддержали переименование проспекта Воздухофлотский и проспект Воздушных сил.

Темы: ЗалужныйВоздушные силы ВСУКиевдекоммунизация
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