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Джонсон не вірить, що Трамп "кине українців", якщо переможе на виборах

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 20 січня 2024, 14:37
Джонсон не вірить, що Трамп кине українців, якщо переможе на виборах
фото: getty images

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вважає, що в разі свого повернення на посаду президента США Дональд Трамп відмовиться від підтримки України.

Джерело: Джонсон у своїй колонці для Daily Mail, "Європейська правда"

Деталі: "Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців: навпаки, зрозумівши, що з Путіним не можна домовитися, я вважаю, що є велика ймовірність того, що він подвоїть зусилля та завершить розпочате – дасть їм те, що потрібно для перемоги", – вважає експрем'єр.

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Він нагадав, що на відміну від свого попередника в Білому домі Барака Обами, саме фаворит від Республіканської партії на президентську номінацію 2024 року передав Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

"Тому, що б зараз не говорили про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, якій він вже суттєво допоміг стати вільною", – зазначив Джонсон.

На думку експрем'єра, є всі шанси, що за Трампа Захід стане сильнішим, а світ – стабільнішим. Водночас він переконаний, що в разі повернення в Білий дім той вимагатиме, щоб європейці платили більше за власну оборону.

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"Усім його прихильникам-україноскептикам у Республіканській партії я кажу: як ви можете зробити Америку знову великою, якщо дозволите російському тирану завдати Заходу тотального приниження?", – вказує Джонсон.

Нагадаємо: Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до експрезидента США Дональда Трампа, який має найбільші шанси стати кандидатом від Республіканської партії на наступних президентських виборах, і вкотре запросив його в Україну.

Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду. Після перемоги на праймериз у штаті Айова на початку тижня Трамп знову повторив, що в разі перемоги на виборах "дуже швидко" завершить війну.

У листопаді Володимир Зеленський вже пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.

Теми: Борис ДжонсонТрампвійнадопомога Україні
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