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Джонсон не верит, что Трамп "бросит украинцев", если победит на выборах

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 20 января 2024, 14:37
Джонсон не верит, что Трамп бросит украинцев, если победит на выборах
фото: getty images

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не считает, что в случае своего возвращения на пост президента США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины.

Источник: Джонсон в своей колонке для Daily Mail, "Европейская правда"

Детали: "Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев: наоборот, поняв, что с Путиным нельзя договориться, я считаю, что есть большая вероятность того, что он удвоит усилия и завершит начатое – даст им то, что нужно для победы", – считает экс-премьер.

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Он напомнил, что в отличие от своего предшественника в Белом доме Барака Обама, именно фаворит от Республиканской партии на президентскую номинацию 2024 года передал Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.

"Поэтому, что бы сейчас ни говорили о президенте Трампе, я не могу поверить, что он захочет войти в историю как президент, который оставил страну, которой он уже существенно помог стать свободной", – отметил Джонсон.

По мнению экс-премьера, есть все шансы, что при Трампе Запад станет сильнее, а мир – стабильнее. В то же время он убежден, что в случае возвращения в Белый дом тот будет требовать, чтобы европейцы платили больше за собственную оборону.

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"Всем его сторонникам-украиноскептикам в Республиканской партии я говорю: как вы можете сделать Америку снова великой, если позволите российскому тирану нанести Западу тотальное унижение?", – указывает Джонсон.

Напомним: Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к экс-президенту США Дональду Трампу, который имеет наибольшие шансы стать кандидатом от Республиканской партии на следующих президентских выборах, и в очередной раз пригласил его в Украину.

Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост. После победы на праймериз в штате Айова в начале недели Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну.

В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

Темы: Борис ДжонсонТрампвойнапомощь Украине
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