Розвідка Британії пояснила, чому РФ не може витіснити ЗСУ з лівобережжя Херсонщини

Розвідка Великої Британії припускає, що погана підготовка і координація російських військ на лівобережжі Херсонщини заважає їм витіснити українські сили попри чисельну перевагу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони про російсько-українську війну за 20 січня

Деталі: У відомстві зазначили, що зараз Збройні сили Україні на лівобережжі Херсонської області зіткнулися з логістичними труднощами, але все ще зберігають там свою присутність.

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Російське угрупування "Днепр" зазнало невдачі в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, незважаючи на те, що майже напевно має значну перевагу в балансі сил у цьому районі, додали у британській розвідці.

"Дуже ймовірно, що погана підготовка і координація російських військ у цьому районі обмежує їхні наступальні можливості", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що російські окупанти продовжать наступ в районі Кринок протягом наступних тижнів, незважаючи на значні втрати особового складу, оскільки витіснення ЗСУ з лівого берега Дніпра залишається для них пріоритетним завданням.

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Що передувало: У попередньому огляді британська розвідка розповіла, що після втрати літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 Росія з більшою обачністю використовує інший А-50.

Також у відомстві розповідали про негативний вплив загарбницької війни РФ проти України на російську економіку.