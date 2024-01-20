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Разведка Британии объяснила, почему РФ не может вытеснить ВСУ с левобережья Херсонщины

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 20 января 2024, 16:32
Разведка Британии объяснила, почему РФ не может вытеснить ВСУ с левобережья Херсонщины
украинские военные, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Разведка Великобритании предполагает, что плохая подготовка и координация российских войск на левобережье Херсонщины мешает им вытеснить украинские силы, несмотря на численное преимущество.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны о российско-украинской войне за 20 января

Детали: В ведомстве отметили, что сейчас Вооруженные силы Украины на левобережье Херсонской области столкнулись с логистическими трудностями, но все еще сохраняют там свое присутствие.

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Российская группировка "Днепр" потерпела неудачу во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в балансе сил в этом районе, добавили в британской разведке.

"Очень вероятно, что плохая подготовка и координация российских войск в этом районе ограничивает их наступательные возможности", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российские оккупанты продолжат наступление в районе Крынок в течение следующих недель, несмотря на значительные потери личного состава, поскольку вытеснение ВСУ с левого берега Днепра остается для них приоритетной задачей.

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Что предшествовало: В предыдущем обзоре британская разведка сообщала, что после потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Россия с большей осмотрительностью использует другой А-50.

Перед этим в ведомстве рассказывали, что успехи России в Авдеевке ограничены, а цена за них – значительная.

Темы: ВеликобританияРосcияХерсонская областьвойна
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