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Росіяни вдарили по Гуляйполю: зруйновано будинки, поранено мешканця

Катерина ТищенкоСубота, 20 січня 2024, 16:58
Росіяни вдарили по Гуляйполю: зруйновано будинки, поранено мешканця
наслідки ударів по Гуляйполю, фото з Telegram Юрія Малашка

Внаслідок обстрілу міста Гуляйполе Запорізької області поранено місцевого мешканця, зруйновано житлові будинки.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

наслідки ударів по Гуляйполю, фото з Telegram Юрія Малашка
наслідки ударів по Гуляйполю, фото з Telegram Юрія Малашка

Дослівно: "Сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по багатостраждальному, але незламному Гуляйполю.

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Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця.

Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам".

Теми: Запорізька областьвійна
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