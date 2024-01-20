Росіяни вдарили по Гуляйполю: зруйновано будинки, поранено мешканця
Субота, 20 січня 2024, 16:58
Внаслідок обстрілу міста Гуляйполе Запорізької області поранено місцевого мешканця, зруйновано житлові будинки.
Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram
Дослівно: "Сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по багатостраждальному, але незламному Гуляйполю.
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Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця.
Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам".