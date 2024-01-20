Россияне ударили по Гуляйполю: разрушены дома, ранен житель

последствия ударов по Гуляйполю, фото из Telegram Юрия Малашко

В результате обстрела города Гуляйполе Запорожской области ранен местный житель, разрушены жилые дома.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

последствия ударов по Гуляйполю, фото из Telegram Юрия Малашко

Дословно: "Сегодня около 12:20 враг в очередной раз ударил из артиллерии по многострадальному, но несокрушимому Гуляйполю.

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Снова разрушены и повреждены гражданские дома. Обломками вражеского снаряда в собственном дворе ранен местный житель.

Полицейские оказали ему первую помощь и передали военным медикам".