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Россияне ударили по Гуляйполю: разрушены дома, ранен житель

Катерина ТищенкоСуббота, 20 января 2024, 16:58
Россияне ударили по Гуляйполю: разрушены дома, ранен житель
последствия ударов по Гуляйполю, фото из Telegram Юрия Малашко

В результате обстрела города Гуляйполе Запорожской области ранен местный житель, разрушены жилые дома.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

последствия ударов по Гуляйполю, фото из Telegram Юрия Малашко
последствия ударов по Гуляйполю, фото из Telegram Юрия Малашко

Дословно: "Сегодня около 12:20 враг в очередной раз ударил из артиллерии по многострадальному, но несокрушимому Гуляйполю.

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Снова разрушены и повреждены гражданские дома. Обломками вражеского снаряда в собственном дворе ранен местный житель.

Полицейские оказали ему первую помощь и передали военным медикам".

Темы: Запорожская областьвойна
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