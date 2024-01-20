Зеленський: Архітектурою гарантій безпеки Україна реанімує систему міжнародного права

Президент Володимир Зеленський заявив, що архітектурою безпекових гарантій Україна фактично реанімує систему міжнародного права.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Всією архітектурою безпекових гарантій – новою архітектурою – ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права. І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме".

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Деталі: Зеленський зазначив, що вже проводить наради щодо міжнародних заходів, які плануються наступного тижня.

"Це стосується і відносин із партнерами у Європі, у Євросоюзі. Додамо активності", – сказав він.

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"А також це стосується безпекових гарантій для України. Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи. Я вдячний усій нашій команді, яка залучена до перемовин, всім тим лідерам, тим державам, які готові до дійсно амбітних рішень", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна готує подальшу роботу з ключовими нашими партнерами і щодо конкретної оборонної підтримки "вже зараз, цими тижнями й місяцями".

"Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз" – підкреслив президент.