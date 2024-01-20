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Зеленский: Архитектурой гарантий безопасности Украина реанимирует систему международного права

Катерина ТищенкоСуббота, 20 января 2024, 17:47
Зеленский: Архитектурой гарантий безопасности Украина реанимирует систему международного права
Владимир Зеленский в обращении 20 января, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что архитектурой гарантий безопасности Украина фактически реанимирует систему международного права.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Всей архитектурой гарантий безопасности – новой архитектурой – мы фактически возвращаем к жизни, реанимируем систему международного права. И когда для Украины будет возвращена справедливость, когда наша безопасность будет восстановлена, это и для других в мире будет работать".

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Детали: Зеленский отметил, что уже проводит совещания по международным мероприятиям, которые планируются на следующей неделе.

"Это касается и отношений с партнерами в Европе, в Евросоюзе. Добавим активности", – сказал он.

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"А также это касается гарантий безопасности для Украины. Готовим новые соглашения с партнерами – сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы. Я благодарен всей нашей команде, которая вовлечена в переговоры, всем тем лидерам, тем государствам, которые готовы к действительно амбициозным решениям", – подчеркнул Зеленский.

Темы: Зеленскийгарантии безопасности
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