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Прем’єр Словаччини перед зустріччю зі Шмигалем зробив нові скандальні заяви

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 20 січня 2024, 18:10
Прем’єр Словаччини перед зустріччю зі Шмигалем зробив нові скандальні заяви
Роберт Фіцо, фото AFP via Getty Images

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який 24 січня планує зустрітися з українським прем'єром Денисом Шмигалем, зробив нові скандальні заяви про Україну.

Джерело: Фіцо в ефірі Словацького радіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Словацький прем’єр зазначив, що на зустрічі зі Шмигалем він має намір сказати, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.

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"Для мене цей курс дуже важливий", – підкреслив Фіцо.

Він назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

"Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", – сказав Фіцо.

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Він розповів, що спільної пресконференції після зустрічі зі Шмигалем не буде, оскільки цього не хоче українська сторона.

Словацький прем'єр хоче представити Шмигалю список гуманітарної допомоги, яку передала Братислава. Він також хоче підтвердити, що Україна більше не отримає військової допомоги від Словаччини.

Що передувало: Раніше на пресконференції з угорським прем'єром Віктором Орбаном Фіцо укотре повторив раніше озвучувану ним тезу про те, що війна РФ проти України "не має військового рішення".

Пізніше він вдався до відвертого повторення тез роспропаганди про те, що Захід "заборонив українському політичному керівництву укладати перемир’я" з Росією на початку повномасштабного вторгнення, тому що "покладався на те, що, вливаючи мільярди і зброю в Україну, Україна принесе пораненого російського ведмедя на тарілочці".

Теми: СловаччинаШмигаль війнаНАТО
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