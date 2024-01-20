Премьер Словакии перед встречей со Шмыгалем сделал новые скандальные заявления

Премьер Словакии Роберт Фицо, который 24 января планирует встретиться с украинским премьером Денисом Шмыгалем, сделал новые скандальные заявления об Украине.

Источник: Фицо в эфире Словацкого радио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Словацкий премьер отметил, что на встрече со Шмыгалем он намерен сказать, что всячески будет блокировать вступление Украины в НАТО.

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"Для меня этот курс очень важен", – подчеркнул Фицо.

Он назвал Украину государством, которое находится под "абсолютным влиянием США", а также намекнул, что ей придется отдать часть своей территории России.

"Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. А чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", – сказал Фицо.

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Он рассказал, что совместной пресс-конференции после встречи со Шмыгалем не будет, поскольку этого не хочет украинская сторона.

Словацкий премьер хочет представить Шмыгалю список гуманитарной помощи, которую передала Братислава. Он также хочет подтвердить, что Украина больше не получит военной помощи от Словакии.

Что предшествовало: Ранее на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном Фицо в очередной раз повторил ранее озвучиваемый им тезис о том, что война РФ против Украины "не имеет военного решения".

Позже он прибегнул к откровенному повторению тезисов роспропаганды о том, что Запад "запретил украинскому политическому руководству заключать перемирие" с Россией в начале полномасштабного вторжения, потому что "полагался на то, что, вливая миллиарды и оружие в Украину, Украина принесет раненого российского медведя на тарелочке".