На Донеччину останнім часом повертається більше людей, ніж евакуюється – ОВА

На Донеччину за останні два місяці повернулося з евакуації на дві тисячі більше жителів, аніж евакуювалося за той же час.

Джерело: начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін на брифінгу, передає Укрінформ

Пряма мова: "Із 26 лютого та по теперішній час, з території області евакуювали близько 1 млн 357 тис осіб. З них 163 520 дітей та близько 42 650 осіб з інвалідністю. За цей час також повернулися близько 223 тисяч осіб. І ця тенденція за останній час зберігається до росту. За останні два місяці десь на 2 тисячі більше повернулося, аніж евакуювалося".

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Деталі: Петлін зазначив, що на теперішній час загалом на території області залишаються близько 524 тисяч осіб, і евакуація триває.

"Відправляють щоденно евакопоїздом з міста Покровськ на Львівський напрямок і також кожні вісім днів до міста Бердичів Житомирської області, де займаються і прийомом, і розміщенням, і видачею допомоги. Виплачується разова грошова допомога та щомісячна на проживання", - нагадав він.