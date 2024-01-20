В Донецкую область в последнее время возвращается больше людей, чем эвакуируется – ОВА

В Донецкую область за последние два месяца вернулось из эвакуации на две тысячи больше жителей, чем эвакуировалось за то же время.

Источник: начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин на брифинге, передает Укринформ

Прямая речь: "С 26 февраля и по настоящее время, с территории области эвакуировали около 1 млн 357 тыс человек. Из них 163 520 детей и около 42 650 человек с инвалидностью. За это время также вернулись около 223 тысяч человек. И эта тенденция за последнее время сохраняется к росту. За последние два месяца где-то на 2 тысячи больше вернулось, чем эвакуировалось".

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Детали: Петлин отметил, что в настоящее время в целом на территории области остаются около 524 тысяч человек, и эвакуация продолжается.

"Отправляют ежедневно эвакопоездом из города Покровск на Львовское направление и также каждые восемь дней в город Бердичев Житомирской области, где занимаются и приемом, и размещением, и выдачей помощи. Выплачивается разовая денежная помощь и ежемесячная на проживание", - напомнил он.