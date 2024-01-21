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У Росії заявили про атаку безпілотників на три області

Олена ІвашківНеділя, 21 січня 2024, 00:19
У Росії заявили про атаку безпілотників на три області
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ УКРІНФОРМ

Ввечері 20 січня в Росії заявили про атаку безпілотників на Орловську, Тульську та Смоленську області.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Російські загарбники повідомили, що нібито знищили безпілотники.

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За інформацією російських військових, близько 01:30 за московським часом засоби ППО знищили над Смоленською областю три безпілотні літальні апарати.

До цього Міноборони вже писало про безпілотник, збитий над Смоленською областю о 23:50, а також про збиті українські дрони над Орловською і Тульською областями.

Про пошкодження та наслідки від падіння не повідомляється.

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Теми: безпілотникиРосія
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